«Снести и помиловать»: Обобщены планы благоустройства горпарка Орла 

Начальник управления градостроительства Вячеслав Миронов 10 апреля доложил о подготовке к масштабному благоустройству городского парка Орла и развитию смежных территорий. То, что придумали специалисты, выставят на суд общественности. Собрав все за и против, чиновники подготовят техническое задание. На его основе будет создана документация, закрепляющая пути развития на 2019 и последующие годы.
Об обустройстве парка размышляют давно. Есть масса идей и пространных фантазий. Их попыталось объединить архитектурное бюро «Мегабудка» из Москвы. Недавно был представлен эскизный проект, основанный на предпроектном анализе, предварительной оценке потенциала территории. Часть предложений отобрана из работ орловских студентов, подготовленных в рамках проведенного «Хакатона».
Первый шаг — убрать все лишнее. Четыре кафе, здание «Сферы», хозпостройки, устаревшие аттракционы.
Второй — максимально сохранить сложившуюся планировочную структуру. При этом реорганизовать бульвар перед входом в парк, объединив площади в единое входное пространство. Необходимы ремонт покрытий, восстановление дренажа, дендрологические работы, восстановление зеленых насаждений, укрепление берега, продолжение набережной до Свято-Успенского монастыря.
Третий — ввод новых функций. Организация площади перед парком, восстановление туалета, организация небольшой торговой площади, пунктов проката, обустройство площадки для свадеб и пикников, установка детской площадки в районе аттракционов.
Четвертый — ввод новых функций в отдаленной перспективе. Лодочная станция, лекторий, мастерские, реконструкция концертного зала «Юбилейный» под роллердром, организация кинотеатра, восстановление домика тюремного смотрителя под кафе, организация спортивной зоны, фитнес-кафе.
— Проект городского парка необходимо разработать с максимальным сохранением исторического ядра, предусмотрев реновацию и модернизацию сложившейся позже территории, — подчеркнул Вячеслав Миронов.
По его словам, липовые аллеи останутся в прежнем виде, предполагается только замена покрытия дорожек, освещения и малых архитектурных форм. Вторая зона — в стиле пейзажного парка, с использованием естественных ландшафтов, луговых газонов, способных выдерживать высокие нагрузки. Зону у обрыва над Окой планируют расчистить, обновят ротонду, организуют смотровые площадки в едином стиле. Устаревшие аттракционы предложено демонтировать, обустроив площадку для новых сборно-разборных. Кроме того, планируется установка многофункциональных модулей для игры и отдыха.
Объем работ, которые будут в итоге воплощены в жизнь, определит общественность и финансирование. Здание экс-клуба «Сфера» находится в частной собственности. В последний раз городу предлагали его выкупить за 80 миллионов рублей. Могут быть проблемы и с работающими много лет арендаторами. Их временные кафе явно проросли бетонными корнями в парк. Зал «Юбилейного» находится в аварийном состоянии, именно поэтому его и закрыли. Он требует колоссальных вложений. Кроме того, есть принципиальные противники спортивно-молодежного направления в «городском саду». Так, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин считает, что аттракционы и роллердром нужно выносить на окраины, а не смешивать с мерными прогулками и наслаждением природой. Градозащитник Илья Кушелев заявил, что площадка для йоги в саду с 200-летней историей — это пошло. Обобщим: власти предстоит огромная работа в поисках равновесия.
Сейчас сформировано предварительное техническое задание. Документы направлены на рассмотрение в управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Прошло промежуточное согласование с департаментом строительства. Проект технического задания направлен на проведение юридической экспертизы. Далее он будет опубликован на официальном сайте Орла для организации общественного обсуждения.
Рассмотрев проектные предложения и территорию центральной части Орла, включающую горпарк, детский парк, набережную, сквер Дворянское гнездо, парк Победы, решено выполнить проектирование в несколько этапов. ПСД на городской и детский парк — задача 2018 года. Вторая очередь — проект планировки и межевания территории от Свято-Успенского монастыря по набережной до парка Победы.
Ссылка на проект «Мегабудка».
Сообщение «Снести и помиловать»: Обобщены планы благоустройства горпарка Орла появились сначала на РИА 57.