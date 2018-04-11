«Снести и помиловать»: Обобщены планы благоустройства горпарка Орла

Начальник управления градостроительства Вячеслав Миронов 10 апреля доложил о подготовке к масштабному благоустройству городского парка Орла и развитию смежных территорий. То, что придумали специалисты, выставят на суд общественности. Собрав все за и против, чиновники подготовят техническое задание. На его основе будет создана документация, закрепляющая пути развития на 2019 и последующие годы.

Об обустройстве парка размышляют давно. Есть масса идей и пространных фантазий. Их попыталось объединить архитектурное бюро «Мегабудка» из Москвы . Недавно был представлен эскизный проект, основанный на предпроектном анализе, предварительной оценке потенциала территории. Часть предложений отобрана из работ орловских студентов, подготовленных в рамках проведенного «Хакатона».

Первый шаг — убрать все лишнее. Четыре кафе, здание «Сферы», хозпостройки, устаревшие аттракционы.

Второй — максимально сохранить сложившуюся планировочную структуру. При этом реорганизовать бульвар перед входом в парк, объединив площади в единое входное пространство. Необходимы ремонт покрытий, восстановление дренажа, дендрологические работы, восстановление зеленых насаждений, укрепление берега, продолжение набережной до Свято-Успенского монастыря.

Третий — ввод новых функций. Организация площади перед парком, восстановление туалета, организация небольшой торговой площади, пунктов проката, обустройство площадки для свадеб и пикников, установка детской площадки в районе аттракционов.

Четвертый — ввод новых функций в отдаленной перспективе. Лодочная станция, лекторий, мастерские, реконструкция концертного зала «Юбилейный» под роллердром, организация кинотеатра, восстановление домика тюремного смотрителя под кафе, организация спортивной зоны, фитнес-кафе.

— Проект городского парка необходимо разработать с максимальным сохранением исторического ядра, предусмотрев реновацию и модернизацию сложившейся позже территории, — подчеркнул Вячеслав Миронов.

По его словам, липовые аллеи останутся в прежнем виде, предполагается только замена покрытия дорожек, освещения и малых архитектурных форм. Вторая зона — в стиле пейзажного парка, с использованием естественных ландшафтов, луговых газонов, способных выдерживать высокие нагрузки. Зону у обрыва над Окой планируют расчистить, обновят ротонду, организуют смотровые площадки в едином стиле. Устаревшие аттракционы предложено демонтировать, обустроив площадку для новых сборно-разборных. Кроме того, планируется установка многофункциональных модулей для игры и отдыха.

Объем работ, которые будут в итоге воплощены в жизнь, определит общественность и финансирование. Здание экс-клуба «Сфера» находится в частной собственности. В последний раз городу предлагали его выкупить за 80 миллионов рублей. Могут быть проблемы и с работающими много лет арендаторами. Их временные кафе явно проросли бетонными корнями в парк. Зал «Юбилейного» находится в аварийном состоянии, именно поэтому его и закрыли. Он требует колоссальных вложений. Кроме того, есть принципиальные противники спортивно-молодежного направления в «городском саду». Так, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин считает, что аттракционы и роллердром нужно выносить на окраины, а не смешивать с мерными прогулками и наслаждением природой. Градозащитник Илья Кушелев заявил, что площадка для йоги в саду с 200-летней историей — это пошло. Обобщим: власти предстоит огромная работа в поисках равновесия.

Сейчас сформировано предварительное техническое задание. Документы направлены на рассмотрение в управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области . Прошло промежуточное согласование с департаментом строительства. Проект технического задания направлен на проведение юридической экспертизы. Далее он будет опубликован на официальном сайте Орла для организации общественного обсуждения.

Рассмотрев проектные предложения и территорию центральной части Орла, включающую горпарк, детский парк, набережную, сквер Дворянское гнездо, парк Победы, решено выполнить проектирование в несколько этапов. ПСД на городской и детский парк — задача 2018 года. Вторая очередь — проект планировки и межевания территории от Свято-Успенского монастыря по набережной до парка Победы.

Ссылка на проект «Мегабудка».