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В Нижегородской области проходит акция по сдаче крови на типирование
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В Нижегородской области проходит акция по сдаче крови на типирование 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
11 апреля в 13 городах Нижегородской области проходит акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Акцию организуют в регионе уже в шестой раз, всего в ней приняли участие 3474 нижегородца. Как отмечает куратор мероприятия Ирина Жирнова, это рекордный показатель среди всех городов.
Инициатором акции выступает нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ» при поддержке Всероссийского фонда «АдВита», «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России и Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Жители Нижнего Новгорода и области смогут стать донорами сегодня, с 8 до 19 часов. Для этого нужно прийти в один из 28 кабинетов диагностической лаборатории «Гемохелп» по следующим адресам:
— Нижний Новгород: улица Большая Покровская, 93; улица Ванеева, 229; проспект Гагарина, 180; улица Академика Сахарова, 109; улица Верхне-Печерская, 5; проспект Ленина, 55; улица Веденяпина, 12; улица Краснодонцев, 7; бульвар Южный, 16; улица Карла Маркса, 15; улица Березовская, 1; улица Культуры, 3.
— Нижегородская область: Арзамас, проспект Ленина, 190; Балахна, улица Дзержинского, 64; Богородск, улица Ленина, 101; Бор, улица Ленина, 131; Выкса, улица Красные Зори, 22; Дзержинск, проспект Ленина, 43; Дзержинск, проспект Циолковского, 92; Заволжье, улица Пономарева, 7; Кстово, площадь Мира, 8; Кстово, улица Театральная, 14; Кулебаки, улица Бутова, 89; Лысково, улица Мичурина, 67/1; Навашино, улица Трудовая, 4; Павлово, улица Куйбышева, 19; Саров, проспект Ленина, 15.
Ранее сообщалось, что узнать достоверную информацию о прививках нижегородцы смогут через мессенджеры.
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