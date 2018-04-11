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«Саратовские авиалинии» выбрали нового гендиректора
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«Саратовские авиалинии» выбрали нового гендиректора 

АиФ 1 час назад
На внеочередном Совете директоров АО «Саратовские авиалинии» было принято решение о назначении генеральным директором Игоря Натыкана. Ранее занимал должность директора аэропорта «Саратов Центральный».
Нового руководителя на Совете представил его председатель Юрий Давыдов.
— Игорь Николаевич знает хорошо специфику работы авиапредприятия, первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время авиакомпании, — отметил спикер.
Игорь Натыкан трудится на саратовском авиапредприятии более 27 лет.
Напомним, что 9 апреля авиакомпания «Саратовские авиалинии» получила одобрение расширения области деятельности по техническому обслуживанию всех модификаций Embraer-195.
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