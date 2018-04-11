«Саратовские авиалинии» выбрали нового гендиректора

На внеочередном Совете директоров АО «Саратовские авиалинии» было принято решение о назначении генеральным директором Игоря Натыкана. Ранее занимал должность директора аэропорта «Саратов Центральный».

Нового руководителя на Совете представил его председатель Юрий Давыдов

— Игорь Николаевич знает хорошо специфику работы авиапредприятия, первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время авиакомпании, — отметил спикер.

Игорь Натыкан трудится на саратовском авиапредприятии более 27 лет.

Напомним, что 9 апреля авиакомпания «Саратовские авиалинии» получила одобрение расширения области деятельности по техническому обслуживанию всех модификаций Embraer-195.