«Саратовские авиалинии» назначили нового гендиректора

Совет директоров «Саратовских авиалиний» назначил генеральным директором авиакомпании Игоря Натыкана. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что Натыкан работает на саратовском авиапредприятии более 27 лет, ранее занимал должность директора аэропорта «Саратов Центральный».

"Игорь Николаевич Натыкан знает хорошо специфику работы авиапредприятия, первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшее время авиакомпании. Считаю, что вопросы, которые перед ним стоят, будут оперативно реализованы", — заявил председатель совета директоров «Саратовских авиалиний» Юрий Давыдов

Ранее сообщалось, что совет директоров авиаперевозчика «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева.