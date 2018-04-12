Гендиректор заявил, что «Саратовские авиалинии» устранили все нарушения 

Генеральный директор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан заявил, что авиакомпания устранила все нарушения, которые были выявлены «Росавиацией» в ходе проверки после крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.
«После трагедии была внеочередная проверка «Росавиации», составлен акт, в котором перечислялся ряд нарушений и несоответствий в адрес компании и издан приказ о сокращении срока действия сертификата компании до 27 апреля. В настоящий момент все замечания нами учтены, нарушения устранены», — цитирует ТАСС Натыкана.
9 апреля совет директоров «Саратовских авиалиний» прекратил полномочия гендиректора компании.
Самолёт Ан-148 разбился в Московской области 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погиб 71 человек.