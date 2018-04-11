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Николай Николюк назначен заместителем генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал»
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Николай Николюк назначен заместителем генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
По словам собеседника, Николюк, специалист по привлечению финансовых ресурсов в сферу ЖКХ, в том числе федеральных. В Волгограде он руководил крупнейшей в России и Восточной Европе концессией по объему инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения. На своем посту в Нижнем Новгороде он займется финансовыми вопросами модернизации очистных сооружений и ремонта коллекторов.
Справка.
Николай Валерьевич Николюк родился 20 марта 1979 года в городе Улан-Удэ. Окончил экономический факультет и факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.
Работал в финансовых и экономических службах различных коммерческих структур Москвы. В разное время занимал должности первого заместителя генерального директора — финансового директора ООО «Новогор-Прикамье» — специализированного оператора ЗАО «ХК „ИНТЕРРОС“ в сфере ЖКХ (с января 2007 г. — ГК „РЕНОВА“), зам. председателя; и.о. председателя департамента экономического развития аппарата Правительства Пермского края, финансового директора „Пермэнерго“ — филиала ОАО „МРСК Урала“, финансового директора ООО „Краснодар Водоканал“ — дочернего предприятия ООО „Росводоканал“ — частного оператора ЖКХ »Альфа-Групп», директора по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты ЗАО УК «Лидер», директора ООО «Концессии водоснабжения» г. Волгоград, члена совета директоров ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии теплоснабжения» (крупнейшие в России концессии в сфере ЖКХ по объему инвестиций).
Последнее место работы — директор АО «Эко-Энергия» — ИТ-интегратор проектов ЖКХ ЗАО УК «Лидер».
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