Дачные маршруты в Липецке начнут работать с 16 апреля

С 16 апреля в Липецке начнут курсировать дачные сезонные автобусы, сообщила пресс-служба мэрии.

В этом году появились незначительные изменения в схеме движения автобусов. Так, маршрут №48, следующий до садов «Рудоуправления», вместо привычного конечного пункта у Центрального рынка, будет теперь отправляться от остановки «Быханов сад».

А маршруты № 62 и 64, следующие от автостанции «Сокол» до смежных садоводческих товариществ «Плеханово» и «Ромашка», объединят. За новым маршрутом закрепят №64.

На бесплатный проезд в этом году, по-прежнему, могут рассчитывать льготники и все пенсионеры.