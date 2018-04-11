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Дачные маршруты в Липецке начнут работать с 16 апреля
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Дачные маршруты в Липецке начнут работать с 16 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 16 апреля в Липецке начнут курсировать дачные сезонные автобусы, сообщила пресс-служба мэрии.
В этом году появились незначительные изменения в схеме движения автобусов. Так, маршрут №48, следующий до садов «Рудоуправления», вместо привычного конечного пункта у Центрального рынка, будет теперь отправляться от остановки «Быханов сад».
А маршруты № 62 и 64, следующие от автостанции «Сокол» до смежных садоводческих товариществ «Плеханово» и «Ромашка», объединят. За новым маршрутом закрепят №64.
На бесплатный проезд в этом году, по-прежнему, могут рассчитывать льготники и все пенсионеры.
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