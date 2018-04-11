В Калининграде ввели в эксплуатацию ещё два километра газопровода

Не прекращается газификация Калининграда . Введены в эксплуатацию ещё два километра газопровода.

Появление распределительных труб знаменует начало новой эпохи в жизни сразу восьмидесяти горожан: совсем скоро голубое топливо начнёт поступать ещё в двадцать два калининградских дома. На подготовку к запуску природного газа на улице Муромской городские власти потратили всего год, строительство новой трассы здесь начали в середине 2016-о.

Артур Крупин , председатель комитета по архитектуре и строительству Калининграда:

— Мы газифицируем жилые дома по трём позициям: это отопление, горячая вода и пищеприготовление. Мы сейчас довели отводы до цоколя, поэтому они могут получать технические условия, разрабатывать проектную документацию, чтобы к следующему отопительному сезону уже изменить способ отопления.

Одним из самых долгожданных событий появление газа стало и для калининградца Александра Партика. До этой весны обитатель довоенного дома обогревался электричеством, готовить еду приходилось при помощи массивного газового баллона. По словам мужчины, траты были колоссальными: только за электроэнергию в месяц приходилось отдавать по пять тысяч рублей.

Александр Партик, житель Калининграда:

— Будем переходить уже на газовое отопление. Конечно, рады. Будет и теплее, и денег меньше. Будем надеяться, что в ближайшем будущем подключат нас.

Первую очередь новой магистрали к двум домам на улице Клинской и Батальной подвели еще в начале прошлого отопительного сезона. Теперь программа по газификации района вышла на финишную прямую: жилые постройки на улице Муромской подключатся к голубому топливу одними из последних.

Общая протяженность газопровода в посёлке Южный сейчас составляет около двух километров. Чтобы проложить трубы к каждому из домов, строителям пришлось четырнадцать раз пересекать проезжую часть: под дорожным полотном работы велись сложным методом горизонтально-направленного бурения. Полученный опыт специалисты намерены использовать при создании будущих газовых трасс.

Согласно адресной программе городских властей, работы по газификации Калининграда будут продолжаться как минимум до 2020 года. За это время при поддержке регионального бюджета голубое топливо может появиться еще у тысячи жителей Московского района, Северной горы и посёлка Малое Борисово.