Ещё
Муниципалитеты определят формат предоставления госуслуг в электронной форме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Муниципалитеты определят формат предоставления госуслуг в электронной форме 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления смогут определять требования к заявлениям для получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 11 апреля.
Статьёй 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлены требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Поправки в федеральное законодательство подготовлены Тюменской областной думой в рамках исполнения этого закона.
В действующем законодательстве утверждены требования к формату заявлений по получению услуг исключительно федеральными округами, но не урегулированы правоотношения с участием исполнительной власти и органов местного самоуправления. Из-за этого возникают проблемы с обеспечением реализации одного из основных принципов представления государственных и муниципальных услуг — возможности получения этих видов услуг в электронной форме.
Парламентская газета: последние новости
США подготовили санкции против госдолга России из-за «дела Скрипаля» День 11 апреля в истории Сванидзе считает, что России не стоит реанимировать госсимволы прошлых лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Россия пригрозила сбивать ракеты США767
Медведев анонсировал отставку правительства47
Рубль продолжил безустанное падение363
США готовят новый удар по России562
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение