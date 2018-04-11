Муниципалитеты определят формат предоставления госуслуг в электронной форме

Органы местного самоуправления смогут определять требования к заявлениям для получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Соответствующий закон сенаторы одобрили на пленарном заседании 11 апреля.

Статьёй 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлены требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Поправки в федеральное законодательство подготовлены Тюменской областной думой в рамках исполнения этого закона.

В действующем законодательстве утверждены требования к формату заявлений по получению услуг исключительно федеральными округами, но не урегулированы правоотношения с участием исполнительной власти и органов местного самоуправления. Из-за этого возникают проблемы с обеспечением реализации одного из основных принципов представления государственных и муниципальных услуг — возможности получения этих видов услуг в электронной форме.