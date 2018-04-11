Власти Пскова взялись за борьбу с граффити с рекламой наркотиков

Пскове стали активно бороться с рекламой запрещенных веществ на стенах домов. Только с начала 2018 года в разных районах города было закрашено почти 160 подобных надписей, сообщили в городском муниципалитете.

В итоге управляющие компании обязали «ежедневно проверять подконтрольные территории с целью выявления новых надписей». Дошло до того, что чиновники попросили самих горожан подключиться к контролю над обстановкой. Сообщать о появлении новых надписей просят в полицию или в управление городского хозяйства.

Сейчас администрация Пскова готовит заявление в полицию «по факту нанесения красящими веществами на фасады домов неизвестными лицами надписей (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях». Однако с ситуацией власти Пскова не могут справиться уже более полугода. Первые надписи появились еще в августе прошлого года, их число растет, однако за это время с поличным были задержаны всего два «художника».