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Власти Пскова взялись за борьбу с граффити с рекламой наркотиков
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Власти Пскова взялись за борьбу с граффити с рекламой наркотиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Пскове стали активно бороться с рекламой запрещенных веществ на стенах домов. Только с начала 2018 года в разных районах города было закрашено почти 160 подобных надписей, сообщили в городском муниципалитете.
В итоге управляющие компании обязали «ежедневно проверять подконтрольные территории с целью выявления новых надписей». Дошло до того, что чиновники попросили самих горожан подключиться к контролю над обстановкой. Сообщать о появлении новых надписей просят в полицию или в управление городского хозяйства.
Сейчас администрация Пскова готовит заявление в полицию «по факту нанесения красящими веществами на фасады домов неизвестными лицами надписей (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях». Однако с ситуацией власти Пскова не могут справиться уже более полугода. Первые надписи появились еще в августе прошлого года, их число растет, однако за это время с поличным были задержаны всего два «художника».
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