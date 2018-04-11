В Перми вводятся новые требования к вывескам на домах. Рассказываем, как изменится город

К октябрю 2018 года владельцы магазинов и кафе в Перми будут обязаны привести вывески на домах к единому стандарту. Новые правила определяют размеры и место размещения вывесок на фасадах, а также параметры расположения нескольких вывесок на одном здании.

Новые требования к вывескам администрация разработала в октябре 2016 года — они определяют, где именно на фасаде дома могут находиться таблички, и какую информацию они могут содержать. Так, теперь в текстовой части вывески может быть только название компании и род ее деятельности, а в графической — логотип. Размещать вывеску нужно ниже уровня окон второго этажа. Если в здании есть несколько организаций, их вывески должны находиться там, где находятся сами компании.

Основные требования к вывескам и местам их размещения:

Высота вывески не должна превышать 0,5 метров;

Логотип может быть больше максимальной высоты вывески на 20%;

Ни один из элементов вывески не может превышать 10 метров в длину и занимать более 70% длины фасада;

Вывеска не должна отстоять от стены более чем на 0,2 метра и не должна превышать 0,3 метра в толщину.

Вывеска размещается над цокольными окнами, но не ниже 0,5 метров от земли;

Если вывеска располагается на козырьке здания, она должна находиться на передней его плоскости;

Не допускается устанавливать вывески различных типов в пределах одного входного пространства или фасада;

Не допускается установка объемных конструкций вывесок (световые коробы) на козырьках входных групп;

Вывески не должны быть больше козырька по высоте;

Вывеска не должна закрывать и перекрывать проемы, арки, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление здания;

Вывеска не должна располагаться на расстоянии меньше чем одного метра от мемориальных досок, указателей наименований улиц и номеров домов;

Не допускается размещение вывески на кровлях, лоджиях и балконах

Если вывеска будет соответствовать стандартным требованиям, владельцу не потребуется согласовывать ее размещение с мэрией. Если не будет, владельцы должны будут разработать и согласовать в администрации колерный паспорт здания. Этот документ устанавливает цвета фасада дома и его внешний вид.

Отдельное согласование требуется для вывесок, расположенных на исторических зданиях. Владельцам компаний в таких домах необходимо будет согласовать размещение вывески с инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Тем, кто не приведет свои вывески в соответствие требованиям до октября 2018 года, будет грозить штраф и последующий демонтаж. По словам бизнесменов, согласование колерного паспорта сейчас занимает около месяца. Что будет с очередями ближе к осени, участники рынка пока не знают.

За нарушение требований к вывескам будет грозить штраф

— Администрация в своей деятельности стремится к тому, чтобы в октябре, когда наступит возможность принуждать бизнес к исполнению требований, эта работа была бы сведена к минимуму, — подчеркивает замглавы администрации Перми Виктор Агеев . — К этому времени все вывески должны соответствовать нормативным требованиям. Разумеется, это очень серьезная работа. Мы делаем выбор в пользу эстетически привлекательного внешнего облика города, в пользу цивилизованного потребительского рынка. Не нужно рассматривать стандартные требования как ужесточение правил или давление на рынок. Сейчас у бизнеса есть время для разработок и согласований вывесок.

Согласовать проект колерного паспорта, внести изменения в него или получить результаты рассмотрения заявлений можно в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми (Сибирская, 15) c понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 и в пятницу с 09:00 до 12:00. Телефон для справок: (342) 212-76-98.

Ранее правительство края установило новые правила разработки схемы размещения киосков и мини-маркетов.