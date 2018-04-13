Выбран генподрядчик по благоустройству набережной в Новосибирске

Заявки подавали три участника, но ценовое предложение поступило только от одного из них — ООО «Перлит-Строй». Комиссия рассмотрела документы и признала их соответствующими выдвигаемым требованиям, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 138 478 110 рублей. «Перлит-Строй» оценил свои услуги в 137 785 719 рублей 45 копеек. Муниципальный контракт будет заключен не ранее 23 апреля 2018 года.

Согласно условиям контракта перечень работ включает: обустройство лестничных сходов к набережной, танцевальной площадки, пешеходной дорожки для инвалидов, благоустройство территории верхнего и нижнего променадов, ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между Октябрьским мостом и метромостом, устройство ливневой канализации, монтаж 132 фонарей, установку урн и 300 скамеек.

Во время проведения аукциона не обошлось без скандалов — в начале апреля жалоба в УФАС остановила торги по благоустройству набережной. ООО «Перспектива» посчитало, что условия закупки ориентированы на определенного поставщика.

Примечательно, что недовольны ООО «Перлит-Строй» и его бывшие сотрудники, которые на сайте отзывов «О работе» анонимно оставили несколько негативных комментариев. В основном они жалуются на хамское отношение к работникам и махинации с выплатой зарплат.