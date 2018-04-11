В МГД предложили рассмотреть вопрос о повышении зарплаты сотрудникам службы медико-санитарной экспертизы

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев предложил рассмотреть вопрос о повышении заработной платы сотрудникам службы медико-санитарной экспертизы (МСЭ). Соответствующее предложение он озвучил в ходе круглого стола на тему ««Медико-социальная экспертиза в городе Москве . Проблемы и пути решения».

«Необходимо решить проблемы людей, которые работают в этой службе. Нам в комиссию поступает много обращений непосредственно сотрудников этой службы о том, что их заработная плата серьезнейшим образом отличается от зарплаты московских врачей, которые раньше занимались этой проблемой в поликлиниках. Может быть, поднимем сегодня эту проблему, которая в внутри службы есть. Вернем как службу занятости медико-социальную экспертизу обратно в Москву с повышением соответствующей ответственности, но и заработной платы тем людям, которые осуществляют эту очень непростую работу», — сказал депутат.

Службы МСЭ в установленном законом порядке проводят освидетельствования граждан с целью установления группы инвалидности, определения степени утраты профессиональной трудоспособности, а также изучают распространенность и структуру инвалидности, причины, факторы и условия, влияющие на возникновение, развитие и исход инвалидности.

Установление группы инвалидности представляет собой определение потребности граждан в мерах социальной защиты (в том числе реабилитации) на основе ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.