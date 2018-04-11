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Фотограф делает фото на обычную камеру. Результат поражает
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Фотограф делает фото на обычную камеру. Результат поражает 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Фотограф Филипп Хомессер (Philippe Haumesser) настолько устал от необходимости постоянно доказывать, что помимо хорошей камеры настоящему фотографу нужны еще знания и умения, что просто пошел и купил самую дешевую камеру, которую только сумел найти в магазине: «Когда я только начинал выкладывать свои снимки в Интернете, мне постоянно приходилось получать комментарии о том, что моя камера невероятно крутая, что люди могут делать точно такие же снимки, если им дать аппарат такого качества, — подумаешь, всего-то и нужно, что нажать на кнопочку.
Практически всем, с кем я общался, почему-то казалось, что если бы у них появилась возможность приобрести камеру, подобную моей, они получат снимки того же качества, которое показываю я своими фотографиями. Но это же полная чушь. Быть фотографом означает уметь видеть свет и цвет, знать законы перспективы и композиции, в конце концов нужно обладать терпением и определенной удачей, чтобы поймать тот или иной кадр.
На eBay я нашел подержанный Canon t2i за $183 и линзы Pentax 50mm за $15. Все оборудование обошлось мне меньше чем в 200 баксов. Я взял своих сыновей и отправился снимать.
Я всегда использовал Photoshop и Lightroom для обработки своих снимков, но для этого эксперимента отказался и от них, чтобы никто не смог упрекнуть меня в приукрашивании результатов, и меня не волнует, что кто-то будет продолжать сомневаться в чистоте проведения опыта.
Когда снимаю, я вижу кадр целиком в моей голове, и только когда он совпадает с картинкой в видоискателе, я нажимаю на ту самую кнопочку. В принципе, подобные карточки можно снимать даже на айфон — главное, обращать внимание на композицию и свет».
Ну а нам остается только смотреть на замечательные снимки и пытаться повторить — смартфоны ведь есть у каждого из нас.
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