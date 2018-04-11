Apple призвали признать право потребителей ремонтировать iPhone где угодно

Использование производителями так называемых «пломб» для индикации ремонтных работ, выполненных вне авторизованных сервисных центров, и последующее прекращение гарантии из-за использования неофициальных запчастей противозаконно. Об этом Федеральная торговая комиссия США предупредила местные IT-компании.

В ведомстве заявили, что обеспокоены растущим количеством жалоб со стороны потребителей, которым компании отказали в гарантийном ремонте из-за того, что они обращались в неавторизованные мастерские. Получившая широкое распространение, данная практика противоречит Закону США «О гарантиях по потребительским товарам».

«Положения, которые связывают исполнение производителем своих обязательств по гарантийному ремонту фирменной продукции с обязанностью потребителя обращаться только в официальные мастерские, наносят ущерб как самим потребителям, так и малым предприятиям, препятствуя развитию конкуренции», — гласит сайт ведомства.

Apple Inc. является одной из тех компаний, которые не приемлют обслуживание фирменной продукции в неавторизованных сервисных центрах с использованием неофициальных комплектующих. Нередко попытки владельцев iPhone сэкономить на ремонте обращаются для них выводом из строя некоторых функций смартфона.

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