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Игорь Натыкан возглавил «Саратовские авиалинии» 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Новый генеральный директор авиакомпании из Саратова приступил к своим служебным обязанностям.
Информацию о назначении обнародовала 11 апреля пресс-служба авиакомпании. Уточняется, что гендиректор был выбран во время внеочередного совета директоров компании, который состоялся также 11 апреля.
Сообщается, что новый руководитель АО «Саратовские авиалинии» родился 23 февраля 1956 года в Приморском крае. После окончания Киевского института инженеров гражданской авиации работал в авиации, в частности — работал директором аэропорта «Саратов Центральный». Теперь уже экс-гендиректор «Саратовских авиалинии» Алексей Вахромеев сложил с себя полномочия по решению совета директоров.
В настоящий момент авиаперевозчик из Саратова сосредоточился на ребрендинге, зарегистрировав новую торговую марку «Ivolga Airlines».
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