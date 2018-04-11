Игорь Натыкан возглавил «Саратовские авиалинии»

Новый генеральный директор авиакомпании из Саратова приступил к своим служебным обязанностям.

Информацию о назначении обнародовала 11 апреля пресс-служба авиакомпании. Уточняется, что гендиректор был выбран во время внеочередного совета директоров компании, который состоялся также 11 апреля.

Сообщается, что новый руководитель АО «Саратовские авиалинии» родился 23 февраля 1956 года в Приморском крае . После окончания Киевского института инженеров гражданской авиации работал в авиации, в частности — работал директором аэропорта «Саратов Центральный». Теперь уже экс-гендиректор «Саратовских авиалинии» Алексей Вахромеев сложил с себя полномочия по решению совета директоров.

В настоящий момент авиаперевозчик из Саратова сосредоточился на ребрендинге, зарегистрировав новую торговую марку «Ivolga Airlines».