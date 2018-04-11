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В Ростове на ЧМ-2018 закроют въезд на Левбердон со стороны М-4
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В Ростове на ЧМ-2018 закроют въезд на Левбердон со стороны М-4 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Ростове-на-Дону в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу будут введены ограничения для автотранспорта. Прекращение автомобильного движения будет действовать в определенные дни.
"На подъезде от магистрали М-4 «Дон» к зоне отдыха Ростова-на-Дону, по левому берегу реки Дон будет временно прекращено движение автотранспорта", — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.
Особый режим вводится на сутки с 13 по 14 мая, с 17 по 18 июня, с 20 июня по 21 июня, с 23 июня по 24 июня, с 26 июня по 27 июня, со 2 июля по 3 июля. Ограничения начинают и заканчивают действие в шесть часов утра. Объезд будет осуществляться по схеме: южный подъезд к Ростову-на-Дону — магистраль М-4 «Дон» — автомобильная дорога местного значения Ростова-на-Дону.
Кроме того, особый транспортный режим предусматривает введение ограничений и изменение схемы движения в самом Ростове-на-Дону.
В дни ЧМ-2018 исторический центр города превратится в пешеходную зону. Перевозки болельщиков будут осуществляться автобусами-шаттлами с направлений «аэропорт — центр города», «аэропорт — стадион „Ростов-Арена“, „железнодорожный вокзал — центр города (фан-зона)“, „железнодорожный вокзал — стадион „Ростов-Арена“, „перехватывающая парковка — стадион „Ростов-Арена“ и „перехватывающая парковка — фан-зона“.
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