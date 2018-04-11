Нижегородские предприятия смогут получить льготные займы под 1% на открытие производств комплектующих изделий 

Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Евгений Люлин отметил, что фонд развития промышленности Нижегородской области начал работу по программе «Комплектующие изделия». Соглашение об этом было заключено между региональным и федеральным фондами развития промышленности (ФРП). Нижегородские предприятия смогут получить льготные займы от 20 до 100 млн рублей на срок до 5 лет. Ставка по займу составляет 1% в первые 3 года, оставшийся срок — 5%. Доля средств федерального ФРП в займе будет составлять 70%, на региональный институт развития придется 30%. Решение о финансировании будут принимать экспертные советы регионального и федерального фондов.
«Одна из проблем региональной промышленности — достаточно высокая зависимость от импортных комплектующих, — сообщил и.о. вице-губернатора. — Понятно, что это приводит к удорожанию продукции. К тому же, есть вероятность, что в любой момент поставки деталей могут оказаться под угрозой».
«Зависимость промышленности от импортных поставок возникла не случайно, — подчеркнул Евгений Люлин. — У многих предприятий не хватает средств на создание собственных производств комплектующих изделий. Кроме того, в производстве комплектующих есть дополнительный цикл испытаний у заказчиков и интеграторов. Пока эти испытания не завершатся, производители не получают оплаты за свою продукцию, и, по сути, им нечем платить по кредитам, а это дополнительный барьер».
«Программа «Комплектующие изделия» поможет преодолеть эти трудности», — заявил и.о. вице-губернатора.
По словам Евгения Люлина, по программе «Комплектующие изделия» заемное финансирование будет предоставляться на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции.
Напомним, глава региона Глеб Никитин призвал активнее привлекать средства федерального бюджета на развитие нижегородской промышленности на встрече с членами совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. «Нижегородской области надо увеличить объемы промышленного производства, что даст больше возможностей для наполнения бюджета и создания новых рабочих мест», — отметил Глеб Никитин. По его словам, для этого нужно эффективнее использовать ресурс федеральной господдержки.