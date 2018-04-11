Нижегородские предприятия смогут получить льготные займы под 1% на открытие производств комплектующих изделий

Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Евгений Люлин отметил, что фонд развития промышленности Нижегородской области начал работу по программе «Комплектующие изделия». Соглашение об этом было заключено между региональным и федеральным фондами развития промышленности (ФРП). Нижегородские предприятия смогут получить льготные займы от 20 до 100 млн рублей на срок до 5 лет. Ставка по займу составляет 1% в первые 3 года, оставшийся срок — 5%. Доля средств федерального ФРП в займе будет составлять 70%, на региональный институт развития придется 30%. Решение о финансировании будут принимать экспертные советы регионального и федерального фондов.

«Одна из проблем региональной промышленности — достаточно высокая зависимость от импортных комплектующих, — сообщил и.о. вице-губернатора. — Понятно, что это приводит к удорожанию продукции. К тому же, есть вероятность, что в любой момент поставки деталей могут оказаться под угрозой».

«Зависимость промышленности от импортных поставок возникла не случайно, — подчеркнул Евгений Люлин. — У многих предприятий не хватает средств на создание собственных производств комплектующих изделий. Кроме того, в производстве комплектующих есть дополнительный цикл испытаний у заказчиков и интеграторов. Пока эти испытания не завершатся, производители не получают оплаты за свою продукцию, и, по сути, им нечем платить по кредитам, а это дополнительный барьер».

«Программа «Комплектующие изделия» поможет преодолеть эти трудности», — заявил и.о. вице-губернатора.

По словам Евгения Люлина, по программе «Комплектующие изделия» заемное финансирование будет предоставляться на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции.