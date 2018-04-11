Сорок сенаторов против одного Цукерберга

Глава Facebook накануне почти пять часов отвечал на вопросы в Сенате США . На слушания Цукерберга вызвали в связи с утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети, попавших к компании Cambridge Analytica. Но члены комитетов задавали и другие вопросы, например, о борьбе с «российскими троллями», границах вмешательства в частную жизнь и преимуществах жить и работать в Америке. Как это было?

Перед выступлением сайт Gizmodo опубликовал вариант игры «Бинго», в котором предлагалось зачеркивать те фразы, которые Марк обязательно произнесет во время своей речи. Скрин игры мгновенно распространился по соцсетям. Цукерберг пришел на заседание в нетипичном для себя образе — в классическом костюме, с галстуком — и начал с извинений:

«Facebook — это идеалистическая и оптимистическая компания. На протяжении большей части нашего существования мы сосредотачивались на том, чтобы соединить людей и на всем хорошем, что это в себе несет. Но теперь понятно, что мы сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить использование наших инструментов для нанесения вреда. Я говорю о фейковых новостях, вмешательстве в выборы из-за границы, языке вражды, а также разработчиках и персональных данных. Мы не представляли всю величину нашей ответственности. Это было моей ошибкой, и я прошу за нее прощения».

Дальше бизнесмен рассказал о приложениях сторонних разработчиков. Автором одного из них был Александр Коган , который впоследствии передал собранные им личные данные в Cambridge Analytica. По словам Цукерберга, это приложение было заблокировано, как только платформа узнала об утечке:

«После выборов 2016 года нашей основной задачей было защитить честные выборы в других странах. Одновременно с этим мы выявили деятельность агентства интернет-исследований и определили, что она идет из России . Это агентство, работавшее в 2016 году, оно принадлежит российскому правительству . И как раз на прошлой неделе мы выявили, что целый ряд медиа-организаций, защищенных в самой России, контролировались Агентством интернет-исследований. Так что на прошлой неделе мы сделали шаг со своей стороны, большой шаг».

Дальше сенатор Кантвелл задал вопрос в лоб: «Cambridge Analytica работала на президентскую кампанию Трампа. Были ли в этом замешаны сотрудники Facebook?» Цукерберг озадаченно ответил: «Мне ничего об этом неизвестно». Были и вопросы на перспективу:

— Что делает FB, чтобы предотвратить влияние иностранных государств на выборы, в том числе в США

— Это один из приоритетных вопросов в этом году. Мы уже используем искусственный интеллект, чтобы находить фейковые аккаунты для распространения политической агитации. Этот метод зарекомендовал себя на выборах по всему миру в 2017 году. В России есть люди, основная работа которых — использовать наши и другие системы. Получается такая гонка вооружений.

Спросили Цукерберга и о том, где он ночевал минувшей ночью и кому писал на этой неделе. Его отказ ответить связали с правом на частную жизнь и с тем, чем Цукерберг готов пожертвовать в современной Америке во имя того, чтобы «соединить людей по всему миру». На вопрос о преимуществах жизни в Америке он ответил, что подобные истории успеха, как у него, возможны не только в США. Но сенатор тут же пресек его: «Предполагалось, что вы ответите иначе на этот вопрос».