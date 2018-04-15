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Сенат попросил Цукерберга настроить принтер
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Сенат попросил Цукерберга настроить принтер 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Сенаторы сочли слушания на высшем уровне по вопросу конфиденциальности данных и вмешательства России в выборы прекрасной возможностью попросить продвинутого человека помочь им разобраться с компьютерными проблемами.
Сенатор Оррин Хэтч сказал: «Никто из нас не может сообразить, как подключить чертов принтер к нашему старому компьютеру».
«У нас постоянно выскакивает «сообщение об ошибке». Это такой вирус? Мы о них наслышаны и не хотим заражения».
«У нас к г-ну Цукербергу есть несколько серьезных вопросов о конфиденциальности данных и многих других непонятных нам вещах, но прежде всего нам нужно распечатать табличку «НЕ РАБОТАЕТ» для кофемашины.
«Это как-то связано с HTML? Нечто вроде кодирования? Кодирование — это вообще что? Мы уверены, что молодой специалист вроде Марка точно знает, что делать».
Позже Цукерберг заявил: «С принтером все было в порядке, в него просто забыли загрузить бумагу».
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