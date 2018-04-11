Путешествие в Великобританию и Ирландию

Если вы мечтаете посетить Лондон или Дублин , то наверняка знаете, что вам потребуется виза. В Соединенное Королевство Великобритания входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Республика Ирландия — отдельное государство. Для визита в Великобританию и Ирландию требуются разные визы. Для россиян исключением может стать кратковременное путешествие в республику Ирландию через Великобританию, но существуют определенные условия, в которых вам помогут разобраться специалисты. А вот с ирландской визой посетить Англию не получится. К сожалению, незнание некоторых деталей приводит к путанице и отказам во въезде.

Самый лучший способ избежать этого — посетить специализированный визовый центр, тем более что оформление виз в обе страны (Великобританию и Ирландию) — процесс сложный. Кроме того, посольство Ирландии, которое дает россиянам разрешительные документы для въезда в республику, находится только в Москве . Но жителям Санкт-Петербурга Ленинградской области вовсе необязательно самостоятельно ехать в столицу, чтобы подать документы на визу. Сейчас это можно сделать через доверенное лицо, например, сотрудника Единого визового центра. При этом, зная тонкости и разбираясь в нюансах, квалифицированный специалист поможет вам правильно заполнить анкету и подготовить необходимый пакет документов. Бланк заполняется онлайн и сразу отправляется в консульский отдел посольства.

Основные сложности, связанные с оформление виз в Великобританию или Ирландию, возникают на стадии заполнения анкеты и подготовки необходимых документов. Анкеты должны быть заполнены на английском языке, документы для британской визы должны быть переведены и заверены переводчиком. Неправильно заполненный бланк может стать причиной в отказе. В зависимости от типа визы, пакет документов может меняться. Несмотря на то, что многие информационные ресурсы максимально расписывают перечень необходимых документов и справок, сотрудники дипломатического органа могут сделать дополнительный запрос. Чтобы быть готовым к этому, мы рекомендуем обращаться к специалистам.