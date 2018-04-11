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Скоро в природных парках появятся ежи и кроты
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Скоро в природных парках появятся ежи и кроты 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Жители столицы могут увидеть ежей и кротов на особо охраняемых природных территориях столицы в ближайшее время. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосприроды».
«После таяния снега на особо охраняемых природных территориях чаще всего из зверей можно встретить ежей и кротов. Их появления из укрытий можно ожидать со дня на день», — написано в сообщении.
Звери и птицы уже начали готовится к появлению потомства.
Бобры, которые живут на реке Химка, сейчас ожидают появления малышей.
Белки бегают друг за другом, делая перерыв для поиска корма в лесу.
Серая неясыть уже вывела птенцов, а ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник только приступили к высиживанию яиц. Уже прилетели зяблики, черные дрозды и белобровики.
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