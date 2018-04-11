Скоро в природных парках появятся ежи и кроты

Жители столицы могут увидеть ежей и кротов на особо охраняемых природных территориях столицы в ближайшее время. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосприроды».

«После таяния снега на особо охраняемых природных территориях чаще всего из зверей можно встретить ежей и кротов. Их появления из укрытий можно ожидать со дня на день», — написано в сообщении.

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