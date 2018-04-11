Работы, оцениваемые в 1,84 млрд руб., должны быть завершены к концу 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Якутии. К настоящему времени готовность объекта составляет 94%, построено 439 км железнодорожного полотна, возведено более 480 искусственных сооружений. Новый конкурс на достройку пускового комплекса был объявлен после расторжения контракта с прежним генподрядчиком.
ЖДЯ, как перевозчик, уже эксплуатирует участок Томмот — Нижний Бестях, правда, в режиме временной эксплуатации. В прошлом году до станции Нижний Бестях компания перевезла свыше 500 тыс. т грузов, но с вводом первой очереди пускового комплекса в постоянную эксплуатацию провозная способность линии увеличится до 2 млн т.
Основными акционерами АО «АК „ЖДЯ“» являются ОАО «РЖД», владеющее 49,93% акций, и Республика Саха (Якутия), которая в лице республиканского министерства имущества и земельных отношений имеет долю в 43,65%.