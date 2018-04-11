Какие наши воды. Грозит ли затопление районам Нижегородской области

Фото Анатолия ПАНЧОХИНАКакие наши воды. Грозит ли затопление районам Нижегородской области

Каждое утро жительница села Кочкурово Починковского района Наталья Матвеевна надевает болотные сапоги 45 размера (со своим-то 37-м) и отправляется на работу — на другой берег реки Алатырь, разделяющей село, по подвесному пешеходному мосту. Переправа для транспорта уже ушла под воду, как и ещё восемь низководных мостов по Нижегородской области. В населённые пункты выдвинулись спасатели с лодками.

На другой берег Алатыря на работу, кроме фельдшера Натальи Матвеевны, нужно перебираться еще трём учительницам и продавщице. Гигантские болотные сапоги, перейдя по переправе, они оставляют в близлежащих домах, надевают резиновые сапоги по ноге, а на обратном пути — снова в «бахилы».

Самое трудное — это дойти от своего дома до пешеходного моста. Вернее, почти что доплыть.

— У меня дом в 300 метрах от реки, но вода уже подошла, — делится Наталья Матвеевна. — Все банки из погреба достала — там теперь целое озеро. Дойти до подвесного моста отдельное приключение: тут уж место не посуше выбираешь, а где помельче. По пути к моему дому овраг, в понедельник с работы брела по пояс в воде. Как бы и тросовый-то мост не затопило. Эх, нам бы его подлиннее да повыше…

Вчера в Кочкурово приехали спасатели. По словам Натальи Матвеевны, местным жителям пообещали доставлять их на лодке на работу.

— Предложили людям покинуть свои дома — вода-то поднимается! Но мы отказались, — добавляет собеседница. — Потерпим.

В Главном управлении МЧС по Нижегородской области пояснили, что сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, кроме Починковского, направили в Гагинский район, где под воду ушли три моста через Пьяну — у сёл Соболево, Никольское , Мишуково. Всего в два района выдвинулись 24 сотрудника. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, дело в том, что прогноз подтоплений пониженных участков местности, мостов, дорог там неблагоприятный. Но если что, помогут всем. У сотрудников спецчасти есть надувные лодки, спасательные круги, жилеты, мотопомпы, бензопилы. Кроме того, за обстановкой будут следить с помощью беспилотников.

Под водой также скрылись мост через Кудьму в Кстовском районе, две переправы через Тёшу в Арзамасском — у села Заречное и деревни Марьевка, мост через Тёшу у одноимённого посёлка в городском округе Навашинский. По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 9 апреля Тёша стала среди других рек рекордсменом: вода за сутки поднялась местами на 44 сантиметра. На Пьяне — от 12 до 40 сантиметров, на Оке подъём до 13 сантиметров. Волга пока ещё только начинает просыпаться: вода поднялась за сутки всего на пару сантиметров.

На Ветлуге в районах одноимённого населённого пункта и посёлка Воскресенское — ледостав, как и на Оке в районе Новинок. Но как бы там ни было, в региональном ГУ МЧС говорят, что выходить на лёд сейчас — просто безумие. В эти выходные на Волге в округе Сокольский, в районе деревни Божонки, пришлось спасать четырёх рыбаков из Владимирской области . Отрезанные водой, они оказались на льдине в 500 метрах от берега. Спасатели выручили их с помощью судна на воздушной подушке. К счастью, рыбаки не пострадали.

По прогнозу Верхне-Волжского УГМС, вскрытие Оки в нижнем течении и Суры ожидается до конца недели. Половодье там не будет бурным — прогнозируется, что максимальные уровни будут ниже средних многолетних на 0,5-1 метр. На Ветлуге, которая предположительно вскроется во второй декаде апреля, уровни воды должны быть близкими к норме.

В Верхне-Волжском УГМС делают также прогнозы на ближайшие месяцы: с апреля по сентябрь по региону температура ожидается близкой к средним многолетним значениям. Количество осадков также мало будет отличаться от обычного. Только в июне, по предварительным данным, дождей будет многовато, а в сентябре — наоборот, недобор.