Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на субботник

Администрация парка предоставит необходимый для уборки инвентарь, веселая музыка поддержит отличное настроение.

«Парк наконец-то начинает освобождаться от снега. Это лучшее время для того, чтобы принять участие в важном и нужном деле — субботниках по благоустройству! Давайте вместе поможем нашему любимому Воронцовскому парку освободиться от зимнего мусора», — звучит призыв в социальных сетях парка. Утолить здоровый голод после активной физической нагрузки позволит общее чаепитие и полевая кухня, где всех угостят вкусной кашей. Приглашаются жители Обручевского района семьями 14 и 21 апреля 10:00 утра в центре парка, у сцены.