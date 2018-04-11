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Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на субботник
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Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на субботник 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Администрация парка предоставит необходимый для уборки инвентарь, веселая музыка поддержит отличное настроение.
«Парк наконец-то начинает освобождаться от снега. Это лучшее время для того, чтобы принять участие в важном и нужном деле — субботниках по благоустройству! Давайте вместе поможем нашему любимому Воронцовскому парку освободиться от зимнего мусора», — звучит призыв в социальных сетях парка. Утолить здоровый голод после активной физической нагрузки позволит общее чаепитие и полевая кухня, где всех угостят вкусной кашей. Приглашаются жители Обручевского района семьями 14 и 21 апреля 10:00 утра в центре парка, у сцены.
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