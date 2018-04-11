В Ялте мошенники пытались продать под застройку чужой земельный участок

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 апр — РИА Новости Крым . Специалисты Госкомрегистра Крыма пресекли попытку переоформить земельный участок в Ялте по поддельным документам. Злоумышленники переданы правоохранителям для привлечения к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, мошенники предоставили в ялтинское городское управление Госкомрегистра фальшивую доверенность в надежде продать чужой участок земли под жилую застройку площадью в гектар.