В Ялте мошенники пытались продать под застройку чужой земельный участок 

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Специалисты Госкомрегистра Крыма пресекли попытку переоформить земельный участок в Ялте по поддельным документам. Злоумышленники переданы правоохранителям для привлечения к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется в сообщении, мошенники предоставили в ялтинское городское управление Госкомрегистра фальшивую доверенность в надежде продать чужой участок земли под жилую застройку площадью в гектар.
"Представитель продавца действовал по доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы. При проведении правовой экспертизы выяснилось, что сведений о данной доверенности нет на портале Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Сам нотариус также опроверг удостоверение данного документа", — прокомментировал инцидент глава комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов.