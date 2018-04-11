Для S7 готовят дешевую версию «Союза-5»

«Мы впервые в России в рамках государственно-частного партнерства пробуем совместно с компанией S7 создать ракету-носитель на базе «Союза-5» в коммерческом варианте. С конструктивной точки зрения это изделие и ракета-носитель для пилотируемых программ Российской Федерации будут максимально унифицированы. Но при том, что обе версии создаются параллельно, коммерческая ракета по темпам снижения своей стоимости будет опережать базовый вариант «Союза-5» и, соответственно, «подтягивать» его к этому тренду по снижению себестоимости», — передает РИА «Новости» слова Солнцева.

Он отметил, что специалисты приступили к формированию технического задания и в ближайшее время, после заключения договора с компанией S7, будет разработан эскизный проект коммерческой ракеты. Одной из мер снижения себестоимости пуска может стать многоразовое использование первой ступени. «Мы должны проверить, насколько это вообще целесообразно делать, потому что неизбежная плата за решение определенных функциональных задач — это снижение веса выводимой полезной нагрузки. Нам необходимо рассмотреть несколько технических вариантов решения этой задачи», — рассказал Солнцев.