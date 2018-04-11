Региональный портал госуслуг стал доступен южноуральцам

Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов на аппаратном совещании доложил губернатору региона о начале работа портала gosuslugi74.ru.

Сегодня на портале госуслуг в Челябинской области зарегистрировано 1 милилон 750 тысяч человек, что составляет около половины всего населения региона. Самые популярные разделы портала в Челябинской области — оплата штрафов ГИБДД и услуг ЖКХ, регистрация автомобиля и запись на прием к врачу.

Чтобы портал госуслуг стал еще более востребованным в регионе планируют обучить людей старшего поколения элементарным навыкам работы в сети.