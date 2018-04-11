Пробелы в финансовой грамотности костромичей найдут в ходе онлайн-зачета

Если вы не уверены, что ваши знания в области финансов удовлетворительны, то проверить это можно будет в ходе онлайн-зачета, который пройдет с 11 по 21 апреля, сообщает областное отделение Банка России

Он позволит вам восполнить пробелы знаний по вопросам, вызывающим трудности.

Чтобы принять участие в зачете, авторизуйтесь на сайте и пройдите тест из 30 вопросов. Ответив верно на 24 вопроса и более, вы получите персональный сертификат. В остальных случаях вам предложат ссылки на материалы, которые разъяснят непонятные моменты.

Благодаря проекту каждый костромич сможет оценить уровень своей финансовой грамотности. У каждого желающего появится возможность самостоятельно восполнить недостающие знания в онлайн режиме, пользуясь ссылками на материалы по каждому вопросу, — сообщил управляющий Отделением ГУ Банка России по ЦФО Алексей РЫБАЧЕНОК.