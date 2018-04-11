Ещё
Объявлены торги на право реставрации архитектурного ансамбля усадьбы Царицыно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Объявлены торги на право реставрации архитектурного ансамбля усадьбы Царицыно 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.
«Музей-заповедник «Царицыно» ищет подрядчика на разработку проекта по проведению реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия «Ансамбля усадьбы Царицыно, ХVIII век». Победителя определит конкурс с ограниченным участием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победитель аукциона должен будет разработать проектные решения ремонтно-реставрационных работ для пяти объектов культурного наследия, построенных в начале XVIII века. Все объекты общей площадью 475 кв. м являются частью экскурсионной программы.
«Среди экспонатов, требующих реставрации — беседка «Храм Цереры», типичный пример паркового сооружения периода классицизма начала ХIХ века, «Большой гротесковый мост» и «Малый гротесковый мост», планировочные элементы исторического пейзажа, «Башня-руина» — композиционный элемент романтического пейзажа парка, а также мост «Оранжерейная плотина» — элемент дворцово-паркового ансамбля, построенный на Оранжерейных прудах», — отметили в департаменте.
В ведомстве подчеркнули, что проекты должны быть разработаны в объемах, необходимых и достаточных для выполнения в дальнейшем работ по сохранению объектов культурного наследия. На исполнение контракта подрядчику отводится не более семи месяцев. Также необходимо предоставить гарантию на проектную документацию сроком на три года.
Стартовая стоимость контракта — 2,8 млн руб. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 23 апреля 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Паводок проходит в штатном режиме на всех водных путях Канала им. Москвы Обзор московских событий в СМИ за 10 апреля ФАС: «Вымпелком» вводит в заблуждение абонентов информацией о новых условиях тарифов при поездках по РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США768
Медведев анонсировал отставку правительства52
Рубль продолжил безустанное падение363
США готовят новый удар по России554
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение