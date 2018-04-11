Объявлены торги на право реставрации архитектурного ансамбля усадьбы Царицыно

Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

«Музей-заповедник «Царицыно» ищет подрядчика на разработку проекта по проведению реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия «Ансамбля усадьбы Царицыно, ХVIII век». Победителя определит конкурс с ограниченным участием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель аукциона должен будет разработать проектные решения ремонтно-реставрационных работ для пяти объектов культурного наследия, построенных в начале XVIII века. Все объекты общей площадью 475 кв. м являются частью экскурсионной программы.

«Среди экспонатов, требующих реставрации — беседка «Храм Цереры», типичный пример паркового сооружения периода классицизма начала ХIХ века, «Большой гротесковый мост» и «Малый гротесковый мост», планировочные элементы исторического пейзажа, «Башня-руина» — композиционный элемент романтического пейзажа парка, а также мост «Оранжерейная плотина» — элемент дворцово-паркового ансамбля, построенный на Оранжерейных прудах», — отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что проекты должны быть разработаны в объемах, необходимых и достаточных для выполнения в дальнейшем работ по сохранению объектов культурного наследия. На исполнение контракта подрядчику отводится не более семи месяцев. Также необходимо предоставить гарантию на проектную документацию сроком на три года.

Стартовая стоимость контракта — 2,8 млн руб. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 23 апреля 2018 г.