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Благотворительные чтения с участием Т. Ларсен и А. Привольного пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
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Благотворительные чтения с участием Т. Ларсен и А. Привольного пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Благотворительные чтения с участием известных телеведущих пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 14 апреля на Тверской площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». «14 апреля на Тверской площади пройдут благотворительные чтения в исполнении знаменитых актеров и телеведущих. Чтения начнет телеведущая Арина Шарапова. Ее выступление продлится с 11:00 до 11:30. С 14:00 до 15:00 телеведущая Тутта Ларсен будет читать повесть Марии Парр „Вафельное сердце“. Программу продолжит актер Денис Косяков с любимой несколькими поколениями читателей пьесой Леонида Филатова „Про Федота-стрельца, удалого молодца“. Послушать ее можно будет с 17:00 до 18:00. Завершит благотворительные чтения телеведущий Антон Привольный. В его исполнении зрители услышат произведения одного из самых популярных детских писателей — Николая Носова. Прозой автора „Незнайки“ в исполнении А. Привольного можно будет насладиться с 18:00 до 18:30», — сказали в оргкомитете.
Уточняется, что вход на мероприятие свободный.
«Мы просим всех гостей поучаствовать в сборе хороших книг для детских интернатов, домов престарелых, малообеспеченных семей — словом, для тех, кто очень в них нуждается. Смелее приносите книги и из собственной библиотеки. Это могут быть, например, детские книги, из которых ваши дети уже «выросли», русская и зарубежная классика, современные романы, которые вы уже прочли и хотели бы, чтобы теперь они порадовали кого-то еще. В акции обязательно поучаствуют и чтецы — приглашенные звезды», — подчеркнули в оргкомитете. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он стартовал в столице 7 апреля, а завершится 15.
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