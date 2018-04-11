Благотворительные чтения с участием Т. Ларсен и А. Привольного пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Уточняется, что вход на мероприятие свободный.

«Мы просим всех гостей поучаствовать в сборе хороших книг для детских интернатов, домов престарелых, малообеспеченных семей — словом, для тех, кто очень в них нуждается. Смелее приносите книги и из собственной библиотеки. Это могут быть, например, детские книги, из которых ваши дети уже «выросли», русская и зарубежная классика, современные романы, которые вы уже прочли и хотели бы, чтобы теперь они порадовали кого-то еще. В акции обязательно поучаствуют и чтецы — приглашенные звезды», — подчеркнули в оргкомитете. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он стартовал в столице 7 апреля, а завершится 15.