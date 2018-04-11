На V инфраструктурном конгрессе презентуют Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП

Москва , 11 апреля 2018 г. С учетом роста бюджетных ограничений, региональные власти с каждым годом активнее заключают соглашения с частными инвесторами на принципах ГЧП и передают в управление объекты общественной инфраструктуры. Во многом благодаря этому рынок ГЧП показывает стабильный рост по сравнению с показателями 2013 года — по данным Национального Центра ГЧП, в марте текущего года он уже превысил 2,7 трлн рублей, а к 2022 году может удвоится.

Во-первых, это обусловлено активным наращиванием регионами компетенций в сфере ГЧП, а также созданием полноценных нормативных и институциональных условий для реализации проектов, что позволило в прошлом году заключить целый ряд крупных концессий. Во-вторых, опыт структурирования концессионных проектов региональных коллег продолжили перенимать муниципальные органы власти. В 2017 году муниципалитетами предпринята попытка апробировать новые формы реализации инфраструктурных проектов — впервые опубликованы конкурсы на право заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве по 224-ФЗ. Примечательно, что проекты ГЧП федерального уровня стремительно расширяют практику реализации в отраслевом разрезе — появляются проекты в железнодорожной сфере, портовой инфраструктуре.

Уже традиционно Российская неделя ГЧП, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Москве, откроется презентацией Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. В Национальном Центре ГЧП отмечают, что по итогам Рейтинга 2017-2018 статус-кво регионов, прежде задававших высокие стандарты в инвестиционной сфере, может пошатнуться. Как показали первые результаты сбора данных, даже «спящие» регионы Северного Кавказа приступили к апробации механизмов ГЧП и концессии, а аутсайдеры предыдущих лет провели активную работу над ошибками, ряд субъектов сделал ставку на мега-проекты.

В Центре также пояснили, что во многом на результаты Рейтинга существенно может повлиять расширение практики применения механизмов ГЧП на промышленную, сельскохозяйственную и IT-инфраструктуру, внимание к проектам в сферах энергетики, ж/д, морского и речного транспорта, появление новых отраслей и активное использование на региональном и муниципальном уровне форм квази-ГЧП. Так, в этом году впервые при расчете Рейтинга в качестве опыта реализации проектов включены офсетные контракты.

24 апреля на презентационной сессии «Региональное ГЧП от первых лиц: лучшие управленческие практики, достижения в рейтинге, перспективные проекты» представители региональных делегаций поделятся опытом выработки системного подхода к развитию ГЧП, который позволяет удерживать позиции в Рейтинге, создавать комфортные условия для инвесторов, решать общественно значимые государственные задачи в рыночных условиях и повышать квалификацию проектных команд.

Ознакомиться с программой Российской недели ГЧП можно на сайте www. p3week.ru.

Место проведения: Цифровое деловое пространство, Москва, ул. Покровка, 47.

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