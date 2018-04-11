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В Подмосковье в рамках тарифного регулирования проверят 100 ресурсоснабжающих организаций
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В Подмосковье в рамках тарифного регулирования проверят 100 ресурсоснабжающих организаций 

РИАМО 1 час назад
В Подмосковье в текущем году 100 коммунальных ресурсоснабжающих организаций из 900 существующих проверят на предмет достоверности сведений, предоставляемых для тарифного регулирования на будущий год, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.
В комитете по ценам и тарифам начался период приема документов от ресурсоснабжающих организаций, которых в Московской области более 900, для тарифного регулирования на 2019 год.
«В целях обеспечения представления достоверных сведений на тарифное регулирование на 2019 год комитетом разработаны задания на проведение контрольных мероприятий в 2018 году в отношении 100 регулируемых организаций. Мероприятия также будут проведены в форме анализа документов, представляемых предприятиями, а результаты учтены при тарифном регулировании», — отмечается в сообщении.
Как пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова, федеральным законодательством предусмотрено осуществление контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами.
«В 2017 году комитетом проведены контрольные мероприятия в отношении 39 регулируемых организаций. По отдельным организациям выявлены факты представления недостоверных сведений, выразившиеся в завышении фактической себестоимости на общую сумму 116 миллионов рублей. Принимаемые тарифные решения напрямую связаны с фактическими затратами организаций, поэтому совершенно недопустимо, чтобы подобные необоснованно завышенные показатели ложились финансовым бременем на население при оплате коммунальных услуг. Организации привлечены к административной ответственности, итоги учтены при тарифном регулировании», — отметила Ушакова.
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