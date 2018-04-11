В Подмосковье в рамках тарифного регулирования проверят 100 ресурсоснабжающих организаций

Подмосковье в текущем году 100 коммунальных ресурсоснабжающих организаций из 900 существующих проверят на предмет достоверности сведений, предоставляемых для тарифного регулирования на будущий год, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

В комитете по ценам и тарифам начался период приема документов от ресурсоснабжающих организаций, которых в Московской области более 900, для тарифного регулирования на 2019 год.

«В целях обеспечения представления достоверных сведений на тарифное регулирование на 2019 год комитетом разработаны задания на проведение контрольных мероприятий в 2018 году в отношении 100 регулируемых организаций. Мероприятия также будут проведены в форме анализа документов, представляемых предприятиями, а результаты учтены при тарифном регулировании», — отмечается в сообщении.

Как пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова , федеральным законодательством предусмотрено осуществление контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами.

«В 2017 году комитетом проведены контрольные мероприятия в отношении 39 регулируемых организаций. По отдельным организациям выявлены факты представления недостоверных сведений, выразившиеся в завышении фактической себестоимости на общую сумму 116 миллионов рублей. Принимаемые тарифные решения напрямую связаны с фактическими затратами организаций, поэтому совершенно недопустимо, чтобы подобные необоснованно завышенные показатели ложились финансовым бременем на население при оплате коммунальных услуг. Организации привлечены к административной ответственности, итоги учтены при тарифном регулировании», — отметила Ушакова.