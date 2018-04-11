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Служба занятости населения Нижегородской области проведет в апреле более 200 мероприятий для безработных и работодателей
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Служба занятости населения Нижегородской области проведет в апреле более 200 мероприятий для безработных и работодателей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
По информации ведомства, у соискателей и представителей предприятий и организаций будет возможность посетить дни открытых дверей, информационные дни, ярмарки и мини-ярмарки вакансий, получить консультации в рамках прямых телефонных линий.
Для граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, пройдут тренинги по социальной адаптации и психологической поддержке. Для молодежи будут проведены консультации по вопросам летней занятости, деловые игры, занятия по профессиональной ориентации.
Специалисты центров занятости ознакомят посетителей мероприятий с актуальными вакансиями и услугами службы занятости, ответят на вопросы по трудоустройству, обучат составлению конкурентоспособного резюме.
Участники заседаний Клуба работодателей обсудят ситуацию на рынке труда, права и обязанности в сфере занятости, а также подведут итоги работы по трудоустройству граждан за первый квартал 2018 года.
В мероприятиях областной службы занятости могут принять участие все желающие.
Адреса и телефоны центров занятости размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) управления по труду и занятости населения Нижегородской области.
Напомним, что с июня 2017 года для граждан и работодателей работает Интерактивный портал управления по труду и занятости населения Нижегородской области zan.nnov.ru. С помощью Интерактивного портала гражданам предоставляется возможность, не выходя из дома, подобрать подходящую работу, получить подробную информацию о ситуации на рынке труда и услугах службы занятости, пройти online тестирование по профессиональной ориентации, записаться на прием в службу занятости, ознакомиться с начислением социальных выплат, сформировать и разместить резюме, а также подать заявление на получение услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, временному трудоустройству, организации собственного дела.
Интерактивный портал позволяет работодателям разместить вакансии и подобрать необходимых работников, получить информацию о ситуации на рынке труда, передать в электронном виде сведения о высвобождении работников, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, кадровом составе, привлечении рабочей силы, квотировании рабочих мест.
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