Служба занятости населения Нижегородской области проведет в апреле более 200 мероприятий для безработных и работодателей

Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

По информации ведомства, у соискателей и представителей предприятий и организаций будет возможность посетить дни открытых дверей, информационные дни, ярмарки и мини-ярмарки вакансий, получить консультации в рамках прямых телефонных линий.

Для граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, пройдут тренинги по социальной адаптации и психологической поддержке. Для молодежи будут проведены консультации по вопросам летней занятости, деловые игры, занятия по профессиональной ориентации.

Специалисты центров занятости ознакомят посетителей мероприятий с актуальными вакансиями и услугами службы занятости, ответят на вопросы по трудоустройству, обучат составлению конкурентоспособного резюме.

Участники заседаний Клуба работодателей обсудят ситуацию на рынке труда, права и обязанности в сфере занятости, а также подведут итоги работы по трудоустройству граждан за первый квартал 2018 года.

В мероприятиях областной службы занятости могут принять участие все желающие.

Адреса и телефоны центров занятости размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) управления по труду и занятости населения Нижегородской области

Напомним, что с июня 2017 года для граждан и работодателей работает Интерактивный портал управления по труду и занятости населения Нижегородской области zan.nnov.ru. С помощью Интерактивного портала гражданам предоставляется возможность, не выходя из дома, подобрать подходящую работу, получить подробную информацию о ситуации на рынке труда и услугах службы занятости, пройти online тестирование по профессиональной ориентации, записаться на прием в службу занятости, ознакомиться с начислением социальных выплат, сформировать и разместить резюме, а также подать заявление на получение услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, временному трудоустройству, организации собственного дела.

Интерактивный портал позволяет работодателям разместить вакансии и подобрать необходимых работников, получить информацию о ситуации на рынке труда, передать в электронном виде сведения о высвобождении работников, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, кадровом составе, привлечении рабочей силы, квотировании рабочих мест.