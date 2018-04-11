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Сколько потратят на ремонт пропилеи на набережной в центре Волгограда?
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Сколько потратят на ремонт пропилеи на набережной в центре Волгограда? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На обновление объекта и парадной лестницы уйдет 500 миллионов рублей.
Парадную лестницу и пропилеи Центральной набережной Волгограда отремонтируют на 500 млн руб.
Многие волгоградцы и гости города обращают внимание на неприглядный вид одной из визитных карточек города — парадной лестницы и знаменитых волгоградских колонн — пропилей с ротондой. Уже в нынешнем году эти объекты ждёт комплексный ремонт.
— На набережной отремонтируют центральные лестницы, пропилеи с реконструкцией цоколя, — сообщили в областной администрации. — Одновременно приведут в порядок смотровые площадки, заменят освещение и замостят все дорожки гранитной и бетонной плиткой. На эти работы в региональном бюджете предусмотрено 500 млн руб.
Завершить основную часть работ планируется лишь к концу года. До мундиаля ремонтники развернуться уже явно не успевают.
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