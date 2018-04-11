Сколько потратят на ремонт пропилеи на набережной в центре Волгограда?

На обновление объекта и парадной лестницы уйдет 500 миллионов рублей.

Парадную лестницу и пропилеи Центральной набережной Волгограда отремонтируют на 500 млн руб.

Многие волгоградцы и гости города обращают внимание на неприглядный вид одной из визитных карточек города — парадной лестницы и знаменитых волгоградских колонн — пропилей с ротондой. Уже в нынешнем году эти объекты ждёт комплексный ремонт.

— На набережной отремонтируют центральные лестницы, пропилеи с реконструкцией цоколя, — сообщили в областной администрации. — Одновременно приведут в порядок смотровые площадки, заменят освещение и замостят все дорожки гранитной и бетонной плиткой. На эти работы в региональном бюджете предусмотрено 500 млн руб.

Завершить основную часть работ планируется лишь к концу года. До мундиаля ремонтники развернуться уже явно не успевают.