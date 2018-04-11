Законопроект об управлении домами могут скорректировать

Общественная палата направила в Госдуму заключение на поправки в Жилищный кодекс РФ , которые разрешают проводить собрания жильцов многоквартирного дома не только в традиционной форме (когда каждый голосует за себя или выписывает доверенность конкретному человеку), но и в формате конференций. Последний позволяет доверить голосование выбранному делегату. Соответствующий законопроект был внесен летом прошлого года. По словам авторов, это упростит решение общедомовых вопросов, например по установке домофона, открытию или закрытию мусоропровода, установке шлагбаума и т.д., пишут "Известия"

В своем заключении ОП поддержала концепцию законопроекта, однако высказала ряд замечаний. Так, эксперты полагают, что «необходимости в установлении жесткой регламентации деятельности делегатов не существует». Нужно разрешить жителям самим определять статус делегатов и срок их полномочий (согласно проекту, от трех до семи лет).

Не одобрила ОП и механизм замены или переизбрания делегата: согласно документу, это можно сделать в любой момент, однако для этого нужно провести общее собрание по дому. Такой порядок является «громоздким, обременительным» для граждан, поэтому требуется его дополнительное обсуждение, говорится в заключении. Также в нем предлагается установить порядок избрания делегатов непосредственно на конференции, если они не были назначены ранее.

Согласно проекту, число делегатов будут определять сами собственники, но есть и общая формула: один делегат от собственников квартир с этажа, за которого высказались две трети соседей. Если же собственники не избрали делегата, они смогут проголосовать сами. В ОП решили, что механизм избрания неясен. В частности, непонятно, как считаются голоса — по квартирам или по квадратным метрам. Эксперты предлагают использовать общую формулу, по которой собственники голосуют «квадратными метрами»: чем больше площадь квартиры — тем голос весомее.

Ранее свои замечания к законопроекту высказала и правкомиссия. В частности, для экспертов осталось неясным, как будет формироваться позиция делегата перед голосованием. Собрание в виде конференции позволит упростить его проведение и благоприятно скажется на управлении домами, полагают юристы. Адвокат из конторы «Бородин и партнеры» Олеся Спиричева считает, что в проекте необходимо оставить предельные сроки полномочий делегатов и пределы их полномочий.

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект в весеннюю сессию.