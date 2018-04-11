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Порядка 1,5 млн человек с ограниченными возможностями проживают в Москве
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Порядка 1,5 млн человек с ограниченными возможностями проживают в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 1,5 миллиона москвичей имеют инвалидность по состоянию здоровья, и они нуждаются в повышении качества жизни, сообщила в среду в ходе совместного заседания профильных комиссий Мосгордумы председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
«В целом по стране они (инвалиды — ред.) составляют до 15%. В Москве это 1,5 миллиона человек, которые у нас сегодня зарегистрированы как инвалиды», — сказала Стебенкова.
Она добавила, что данная категория граждан уязвима, так как ее представителям тяжело ходить, видеть, или слышать.
«У них есть серьезные проблемы в жизни, которые им качество жизни снижают. Наша задача — качество жизни довести до того, чтобы они были такими же членами общества, как и все остальные», — сказала Стебенкова.
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