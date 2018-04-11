Порядка 1,5 млн человек с ограниченными возможностями проживают в Москве

Около 1,5 миллиона москвичей имеют инвалидность по состоянию здоровья, и они нуждаются в повышении качества жизни, сообщила в среду в ходе совместного заседания профильных комиссий Мосгордумы председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова

«В целом по стране они (инвалиды — ред.) составляют до 15%. В Москве это 1,5 миллиона человек, которые у нас сегодня зарегистрированы как инвалиды», — сказала Стебенкова.

Она добавила, что данная категория граждан уязвима, так как ее представителям тяжело ходить, видеть, или слышать.

«У них есть серьезные проблемы в жизни, которые им качество жизни снижают. Наша задача — качество жизни довести до того, чтобы они были такими же членами общества, как и все остальные», — сказала Стебенкова.