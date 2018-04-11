Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме

Правительственную делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея возглавит мэр города Ли Ганг Док. В ее состав также войдут сотрудники администрации города Пхохан, представители Городского Совета, Торгово-промышленной палаты , деловые круги и журналисты.

Как подчеркивает южнокорейская сторона, участие в работе ВЭФ-2018 будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами.