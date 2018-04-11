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Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
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Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Правительственную делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея возглавит мэр города Ли Ганг Док. В ее состав также войдут сотрудники администрации города Пхохан, представители Городского Совета, Торгово-промышленной палаты, деловые круги и журналисты.
Как подчеркивает южнокорейская сторона, участие в работе ВЭФ-2018 будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами.
Ранее во Владивостоке состоялся День корейского инвестора, в котором приняли участие около 300 человек, в том числе представляющих 75 корейских компаний. В рамках мероприятия обсуждались инвестиционные проекты стоимостью $1,5 млрд в таких сферах, как энергетика, нефте— и газохимическое производство, судостроение, медицина, а также строительство рыбного рынка.
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