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В Ясеневе состоялась ежегодная конференция по исторической реконструкции
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В Ясеневе состоялась ежегодная конференция по исторической реконструкции 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Конференция по исторической реконструкции прошла в центре спорта и досуга «СОЦ-ИН». На мероприятии были обсуждены планы на лето. Отрадно заметить, что каждый год в районе Ясенево становится все больше любителей исторических реконструкций. С недавних пор в реконструкциях участвуют подростки района. Ребята воплощают в жизнь и библейские сюжеты, и битвы викингов.
Справка: ежегодная открытая конференция является эксклюзивной разработкой педагогического коллектива КИМиФ «Паладин». Мероприятие проходит с привлечением специалистов высокого уровня лучших представителей различных исторических клубов столицы. Конкурсная программа проводится по специально разработанным правилам. Конференция способствует популяризации и развитию исторической реконструкции и моделирования среди молодежи района Ясенево города Москвы.
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