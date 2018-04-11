В Ясеневе состоялась ежегодная конференция по исторической реконструкции

Конференция по исторической реконструкции прошла в центре спорта и досуга «СОЦ-ИН». На мероприятии были обсуждены планы на лето. Отрадно заметить, что каждый год в районе Ясенево становится все больше любителей исторических реконструкций. С недавних пор в реконструкциях участвуют подростки района. Ребята воплощают в жизнь и библейские сюжеты, и битвы викингов.