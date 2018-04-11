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Улицу Горького перекроют из-за монтажа фасадов штаб-квартиры РМК
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Улицу Горького перекроют из-за монтажа фасадов штаб-квартиры РМК 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Движение транспорта по улице Горького, которая идёт вдоль набережной Исети в центре Екатеринбурга, закроют с 12 по 18 апреля. Нельзя будет проехать по участку от Карла Маркса до Энгельса.
Как сообщили в мэрии, движение закрывает подрядчик строительства здания на Горького, 57. В это время будут монтировать фасады новой штаб-квартиры Русской медной компании, это будет футуристичное здание, напоминающее по форме ананас, его должны сдать к ЧМ-2018 по футболу.
Транспорт в эти шесть дней направят по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.
В эти дни в Екатеринбурге в связи с ремонтами закрыто несколько участков дорог. Улицу Патриса Лумумбы до июня перекрыли на участке от Военной до Братской в связи с капремонтом. С 16 апреля до 5 мая нельзя будет проехать понечётной стороне Челюскинцев от Красного до Гражданской — в связи с работами на Макаровском мосту. А 15 апреля закроют движение на улицах возле Центрального стадиона на несколько часов из-за проведения матча по футболу.
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