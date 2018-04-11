Улицу Горького перекроют из-за монтажа фасадов штаб-квартиры РМК

Движение транспорта по улице Горького, которая идёт вдоль набережной Исети в центре Екатеринбурга , закроют с 12 по 18 апреля. Нельзя будет проехать по участку от Карла Маркса до Энгельса.

Как сообщили в мэрии, движение закрывает подрядчик строительства здания на Горького, 57. В это время будут монтировать фасады новой штаб-квартиры Русской медной компании , это будет футуристичное здание, напоминающее по форме ананас, его должны сдать к ЧМ-2018 по футболу.

Транспорт в эти шесть дней направят по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.

В эти дни в Екатеринбурге в связи с ремонтами закрыто несколько участков дорог. Улицу Патриса Лумумбы до июня перекрыли на участке от Военной до Братской в связи с капремонтом. С 16 апреля до 5 мая нельзя будет проехать понечётной стороне Челюскинцев от Красного до Гражданской — в связи с работами на Макаровском мосту. А 15 апреля закроют движение на улицах возле Центрального стадиона на несколько часов из-за проведения матча по футболу.