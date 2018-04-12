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На участке улицы Максима Горького запретят парковку автомобилей
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На участке улицы Максима Горького запретят парковку автомобилей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В мае на улице Максима Горького в Тюмени станет меньше парковочных мест. Здесь появится дорожный знак «Остановка запрещена». Он будет действовать от улицы Республики до Механической.
— Такое решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального административного округа для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы. Сейчас по крайней правой полосе движение транспорта затруднено из-за машин, припаркованных на проезжей части Максима Горького, — сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
На этом небольшом участке улицы находятся несколько магазинов и бизнес-центр «Демидов Стан».
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