На участке улицы Максима Горького запретят парковку автомобилей

В мае на улице Максима Горького в Тюмени станет меньше парковочных мест. Здесь появится дорожный знак «Остановка запрещена». Он будет действовать от улицы Республики до Механической.

— Такое решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального административного округа для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улицы. Сейчас по крайней правой полосе движение транспорта затруднено из-за машин, припаркованных на проезжей части Максима Горького, — сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

На этом небольшом участке улицы находятся несколько магазинов и бизнес-центр «Демидов Стан».