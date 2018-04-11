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Более 60 млн исполнительных производств было возбуждено в России в 2017 г.
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Более 60 млн исполнительных производств было возбуждено в России в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 60 млн исполнительных производств было возбуждено судебными приставами в 2017 г. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
«В первую очередь, необходимо отметить устойчивую ежегодную тенденцию роста количества исполнительных документов, поступающих на исполнение. В 2017 г. было возбуждено более 60 млн исполнительных производств», -сказал Д. Аристов.
Он добавил, что в результате на исполнении в 2017 г. находилось почти 85 млн исполнительных производств.
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