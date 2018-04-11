Неожиданный поворот в «деле Скрипалей»: США против Великобритании

На первых порах, когда премьер-министр Великобритании и её отдельные соратники разгоняли истерику, казалось, что материнский остров просто вступил в конкуренцию по нагло-глупости со своей дочерней компанией под названием «США».

Правда, почти сразу стало ясно, что речь уже надо вести не о нагло-глупости, а об англоглупости — особой разновидности глупости, которая в слиянии с врождённой цивилизационной наглостью превосходит своей глубиной и безнадёжностью любые иные образцы. Даже поминаемые к месту и не к месту британские учёные вряд ли смогли бы произвести на свет такой ворох бессмыслиц, как озвученная Терезой Мэй чушь о «Новичке».

В общем, нет ничего удивительного, что абсолютное большинство комментаторов сосредоточилось на препарировании англоглупости и на демонстрации искреннего сочувствия невинно убиенному злобными островитянами Скрипалёвскому коту. Вполне естественно и то, что пропорционально уровню разгоняемой истерики возрастал и скепсис публики, окончательно решившей, что имеет дело с традиционной для англичан внешнеполитической пьесой в жанре «комедия» — глупой, пафосной и несмешной.

Однако, как водится, за очевидной наглоглупостью скрывалось кое-что менее очевидное. Прежде всего обращало на себя внимание то, что накат на Россию подготовлен так себе. Небрежно. Вспомните: самые наглые и завиральные атаки тех же США в адрес РФ обязательно сопровождались имитацией доказательств.

В деле сбитого над Донбассом «Боингом» фигурировали какие-то многочисленные халтурные экспертизы; обвинения в участии российской армии в донбасской войне сопровождались кустарными «спутниковыми» снимками; даже наезды по сирийскому направлению за «химические атаки» худо-бедно иллюстрируются постановочными отчётами «Белых касок» и прочих наёмных шарлатанов. А по Скрипалям — ничего! Ни видео. Ни фотографий. Ни свидетелей. Ни записок, оставленных коварными преступниками прямо на телах несчастных жертв с циничным признанием «это ми есть отрафляйт Скрип-Аль».

Странно? Очень странно, потому что любая подобная безделушка сделала бы шоу-программу кабарэ-дуэта «Мэй-Джонсон» на порядок привычнее, а, значит, убедительнее.

Во-вторых, даже безвременно оживших жертв никто не предъявил общественности. У меня вот, как и у многих других, возникла ассоциация не только с отравлением Литвиненко, но и с отравлением Ющенко. Обе ситуации были типичными провокациями, и, хотя и завершились совсем по-разному, но в обоих случаях нам отравленных показали.

В случае с Ющенко это совсем никого не обрадовало, но факт был налицо. А тут целых два оживших ядополучателя — и ни одного нам не демонстрируют.

Странно? Очень странно, потому что ничто так не убеждает мировую ответственность в российской причастности, как прерывающийся голос смертельно отравленной жертвы: «я уверен, это была личная месть Путина».

Ничего не стоило и «доказательств» настругать, и жертв показать. Однако вместо этого британская верхушка выставила себя идиотами даже перед собственными СМИ. Почему так? Даже если допустить, что правы те, кто считает всю операцию со Скрипалями попыткой Британии обзавестись козырем в торговле с Евросоюзом : почему же такая важная операция так халтурно подготовлена?

Я думаю, причина в том, что это — не британская операция. Это американская операция. Но, в отличие от остальных операций, за эту американцы прямой ответственности не несут. ЦРУ сделало всю подготовительную и закулисную работу, а взаимодействие с публикой повесило на Великобританию. Естественно, без каких-либо согласований: просто привели Скрипалей в искомое «отравленное» состояние, и предоставили Мэй и Джонсону «стопроцентную информацию» о том, что это сделали русские.

У вас наверняка возникнет вопрос: да что же, Борис и Тереза такие тупые? Да. Да, господа, да. Во внешней политике Британия давно уже не так велика, какой хочет казаться. Они просто ту-пы-е. И в сочетании с наглостью это, безусловно, ошарашивает.

Но в ситуации со Скрипалями Терезе и Борису не было нужды включать мозг: ведь «стопроцентную информацию» передавали им надёжные американские друзья. А эти самые друзья, в свою очередь, были совершенно не мотивированы отрабатывать операцию как следует. Им не было нужды фабриковать «доказательства», дотравливать Скрипалей. Ведь позориться-то всё равно не Штатам, а «королевству».

Конечно, когда Скрипали как-то уж очень интенсивно стали оживать, а спецы из Портон-Дауна отказались выставлять себя такими же придурками, как Тереза и Борис, ЦРУ чуть поднапряглось, и выдало супер-идею о перевозе Скрипалей в Штаты с новыми биографиями.

Это очень человеколюбиво, но почему не британское правительство обращается с просьбой к ЦРУ, а ЦРУ само, чуть ли не в ультимативной форме, выступает с таким предложением? Да потому, что позор позором, а вот хвосты, позволяющие «раскрутить» всю цепочку, надо подчищать. И надо это именно американцам, а не британцам. Эти до сих пор уверены в существовании «Новичка» — даже паб и ресторан собираются сносить в Солсбери.

Наши полагают, что так уничтожаются улики, — что ж, может быть, но главные улики — Скрипалей — собирается уничтожить именно ЦРУ. А британцы… британцы верят. Ведь даже островитяне должны во что-нибудь верить.