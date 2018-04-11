Совфед будет вести мониторинг «металлургических» регионов из-за санкций США

Как отметил глава комитета по региональной политике Олег Мельниченко , «грубая военно-административная сила» США, введших санкции в отношении России в области металлургии и оказывающих давление на западные страны, может привести к тому, что пострадают предприятия металлургической промышленности, размещённые в 20 российских регионах, на которых заняты около 100 тысяч человек. Также эти предприятия являются в ряде случаев градообразующими и платят налоги в федеральный и региональный бюджеты, добавил он.

"Представители органов госвласти ряда субъектов федерации выражают тревогу из-за возможного негативного развития событий, при котором может быть сокращено число работников таких предприятий", — заявил сенатор.

По словам Мельниченко, поскольку государство планирует разработку ряда мер поддержки пострадавших от санкций отраслей, Совет Федерации должен подключиться к этой работе и при необходимости внести предложения для купирования негативных последствий и поддержки субъектов федерации и муниципальных образований, где расположены эти предприятия металлургии, самих предприятий и их работников.

Мониторинг за ситуацией будут осуществлять комитеты СФ по региональной и по экономической политике.