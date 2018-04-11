Ещё
Совфед будет вести мониторинг «металлургических» регионов из-за санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед будет вести мониторинг «металлургических» регионов из-за санкций США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Федерации будет вести мониторинг ситуации в регионах с предприятиями металлургической промышленности, которые могут пострадать от введённых США санкций в отношении российской металлургической отрасли; такое решение было принято в среду на заседании Совфеда.
Как отметил глава комитета по региональной политике Олег Мельниченко, «грубая военно-административная сила» США, введших санкции в отношении России в области металлургии и оказывающих давление на западные страны, может привести к тому, что пострадают предприятия металлургической промышленности, размещённые в 20 российских регионах, на которых заняты около 100 тысяч человек. Также эти предприятия являются в ряде случаев градообразующими и платят налоги в федеральный и региональный бюджеты, добавил он.
"Представители органов госвласти ряда субъектов федерации выражают тревогу из-за возможного негативного развития событий, при котором может быть сокращено число работников таких предприятий", — заявил сенатор.
По словам Мельниченко, поскольку государство планирует разработку ряда мер поддержки пострадавших от санкций отраслей, Совет Федерации должен подключиться к этой работе и при необходимости внести предложения для купирования негативных последствий и поддержки субъектов федерации и муниципальных образований, где расположены эти предприятия металлургии, самих предприятий и их работников.
Мониторинг за ситуацией будут осуществлять комитеты СФ по региональной и по экономической политике.
РИА Новости: последние новости
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Британка "отстегнула" нос в прямом эфире В Бельгии 96-летний священник получил год тюрьмы за разврат
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США773
Медведев анонсировал отставку правительства58
Рубль продолжил безустанное падение365
США готовят новый удар по России552
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение