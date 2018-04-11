«Мы как всегда крайние»: Монтажники лифтов рассказали, кто затягивает капремонт в Волгограде

В десятках многоквартирных домов Волгограда сорваны сроки замены лифтов. Старики, женщины и дети месяцами поднимаются пешком на верхние этажи, проклиная разобравших лифт рабочих, их руководство и чиновников администраций всех уровней. Бригады монтажников оправдываются: они сами стали заложниками всевозможных фирм-подрядчиков.

Замена лифтов в центре Волгограда на улицах Новороссийская, 16 и Невская 18А продлилась на два месяца дольше, чем предусматривалось контрактом. Монтаж затянулся на два месяца из-за отсутствия проекта.

Александр занимается ремонтом лифтов почти пять лет — Когда приступили к демонтажу лифтов на Невской и Новороссийской, то столкнулись с первой проблемой — отсутствием проектов, — вспоминает монтажник Александр. — Проектировщики вообще в срок не сработали. Почти через месяц нам его всё же предоставили, но он не соответствовал реальности. Было очень много ошибок в размерах, указанных на чертеже. На сантиметр ошибёшься — лифт как следует не поедет. Дальше еще интереснее — приходят запчасти. Думаю, укомплектованы как положено. Открываю, а они все вперемешку. В одной коробке детали на левую сторону, в другой — на правую.

Установка лифтов завершается на улице Калинина, 25 В общей сложности, установка подъёмников в двух домах длилась четыре месяца. Ремонт протекал вдвое больше заданного срока. Лифты ввели в эксплуатацию в двадцатых числах февраля.

Александру приходилось выполнять не свою работу

— Перед новым годом наш прораб забрал у нас ключи. На протяжении всех выходных в начале января мы не могли до него дозвониться. Попасть на работу нам удалось только в пятнадцатых числах января, — говорит бригадир по демонтажу и монтажу лифтового оборудования Александр Чапленко. — Где-то 25-го числа того же месяца приехала комиссия с Ростехнадзора , которая увидела незначительные недочеты в работе. Нам дали пять дней на исправление. Мы старались как могли, чтобы успеть к этому времени. Даже ночью работать оставались. Но по каким-то причинам почти месяц полная тишина. Никто не приходил и не проверял, хотя лифты уже работали. Я уже под личную ответственность разрешал пожилым жильцам ими пользоваться. Стареньким бабушкам все же тяжело на девятый этаж пешком подниматься.

Рабочие привыкли оставлять за собой чистоту. Дом на улице Калинина не будет исключением.

Бригаде пришлось проводить много дополнительных работ, которые были не предусмотрены. К примеру, Александру самостоятельно приходилось ездить в строительные магазины и покупать краску и кисточки. При этом за установку лифтов в двух домах рабочим до сих пор не заплатили.

Подмосковье, Рязань, — Мы все еще ждём денег за выполненную работу. Причину их отсутствия нам не называют. То, что сроки провалены — не наша вина, а мы как всегда крайние. За это пусть отвечает подрядчик ООО «Лэндстрой», — говорит Александр Чапленко. — Такое ощущение, что прораб с подъёмниками ни разу не сталкивался. Много нюансов он узнал лично от меня. Я за четыре с половиной года работы ни разу не проваливал сроки. Меня нанимали солидные фирмы из столицы. Там такого бардака не было. По командировкам я прилично помотался: Москва Череповец . Сам я из Волжского, а тут заказ в Волгограде подвернулся. Обрадовался, что рядом с домом, с семьёй. А на деле вот как вышло. Знал бы заранее с чем придётся работать, то скорее всего, я бы отказался.

Ближе не значит быстрее. По словам мастера, подрядчик проявил себя непрофессионально

Сейчас бригада меняет лифты сразу в трех в многоэтажках на улице Калинина 19, 21 и 25. Объекты должны быть сданы полтора месяца назад, но в день окончания срока к работам даже не приступали. Сбой графика нарастал как снежный ком, начиная с начала ноября прошлого года. По словам бригадира, уложиться в сроки было бы возможно, если бы фонд капремонта должным образом отнесся к выбору подрядчика.

Уже на этой неделе жильцы смогут пользоваться новым лифтом