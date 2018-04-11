От властей Саткинского района потребовали устранить нарушения на кладбищах

Установлено, что администрацией Саткинского муниципального района не обеспечено благоустройство территорий Паленихинского кладбища и кладбища «Малая запань» города Сатка . Так, были выявлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического и земельного законодательства. Среди нарушений, не проведено межевание части земельного участка «Паленихинского кладбища», данный участок не поставлен на кадастровый учет, право собственности на него не зарегистрировано; ограждение кладбищ частично отсутствует; контейнеры для сбора отходов не имеют оборудованных в установленном порядке водонепроницаемых площадок, урны для сбора мусора переполнены. Прокурор обратился в суд с требованиями к администрации Саткинского муниципального района устранить выявленные нарушения закона, сообщается на сайте регионального ведомства.

«ФедералПресс» ранее писал: суд обязал администрацию Кургана навести порядок на семи городских кладбищах. Речь идет о местах захоронения в микрорайонах Глинки, Шепотково, Храпово, Зайково, Черемухово, а также по проспекту Машиностроителей и улице Черняховского.

На всех перечисленных кладбищах рядом с могилами валяются старые памятники, надгробья и венки, спиленные ветки и листва. Мусорные площадки на этих территориях не оборудованы.