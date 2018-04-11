В ИКИ РАН состоится День открытых дверей

14 апреля с 11-00 до 15-00 Институт космических исследований приглашает школьников старших классов, студентов и всех желающих к себе в гости.

В программе Дня открытых дверей: конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» с обязательным награждением победителей и научно-популярные лекции. Ну и, конечно, экскурси по институту.

Темы лекций: «От „Лунохода-1“ до лунохода „Робот-Геолог“» (читает Евгений Николаевич Слюта, заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН), «Земля из космоса — что и как мы видим? (читает кандидат технических наук Михаил Александрович Бурцев , научный сотрудник ИКИ РАН).

Место проведения: Институт космических исследований РАН (м. Калужская, ул. Профсоюзная, д.84/32, 4 подъезд). Вход свободный.