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25 кубов горячей воды используют коммунальщики ежедневно, отогревая ливневку
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25 кубов горячей воды используют коммунальщики ежедневно, отогревая ливневку 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сотрудники «Вологдагорводоканал» продолжают освобождать ливневые колодцы от замерзшего льда. Туда, где необходимо «вмешательство» техники, направляются специалисты. Сегодня спецустройства, так называемые «кроты» задействованы в частном секторе на ул. Самойло — Образцова и в районе улиц Республиканской — Лечебной.
Также сегодня работы проводятся на ул. Луначарского,2а. Накануне сотрудники предприятия очищали ливневки также в Заречье и центральной части города, на ул. Конева, Садовой и в Заречье. Ежедневно специалисты «Вологдагорводоканала» откачивают порядка 30 -35 кубов воды, которую затем спускают в колодцы.
Это плановые работы, на срочные вызовы реагируют «вне очереди». О подтоплении проезжей части или городских тротуаров можно сообщить в «Вологдагорводоканал» по телефону: 75-72-15. Что касается дворовых территорий, обращаться нужно в свою управляющую компанию.
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