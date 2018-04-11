25 кубов горячей воды используют коммунальщики ежедневно, отогревая ливневку

Сотрудники «Вологдагорводоканал» продолжают освобождать ливневые колодцы от замерзшего льда. Туда, где необходимо «вмешательство» техники, направляются специалисты. Сегодня спецустройства, так называемые «кроты» задействованы в частном секторе на ул. Самойло — Образцова и в районе улиц Республиканской — Лечебной.

Также сегодня работы проводятся на ул. Луначарского,2а. Накануне сотрудники предприятия очищали ливневки также в Заречье и центральной части города, на ул. Конева, Садовой и в Заречье. Ежедневно специалисты «Вологдагорводоканала» откачивают порядка 30 -35 кубов воды, которую затем спускают в колодцы.

Это плановые работы, на срочные вызовы реагируют «вне очереди». О подтоплении проезжей части или городских тротуаров можно сообщить в «Вологдагорводоканал» по телефону: 75-72-15. Что касается дворовых территорий, обращаться нужно в свою управляющую компанию.