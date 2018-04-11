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14 апреля в Нижегородской области откроется сезон охоты на пернатую дичь
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14 апреля в Нижегородской области откроется сезон охоты на пернатую дичь 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com14 апреля в Нижегородской области откроется сезон охоты на пернатую дичьВ 2018 году охота продлится с 14 по 23 апреля в южной части области и с 21 по 30 апреля — в северной. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.
В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток (или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более 2 человек.
Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях началась со 2 апреля.
Информация о пунктах выдачи разрешений и режиме их работы будет размещена в разделе Информация для охотников — Выдача разрешений на право охоты на сайте ведомства https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=85500.
Напоминаем охотникам о необходимости соблюдения Правил охоты и пожарной безопасности, а также соблюдать установленные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:
— южная часть области: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Воротынский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Павловский, Перевозский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, городские округа — г. Бор (за исключением охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»), г. Выкса, г. Дзержинск, г. Кулебаки, г. Первомайск, Навашинский, охотничьи угодья Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“;
— северная часть области: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные районы, городские округа — г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения „Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“), Сокольский, охотничьи угодья общественной организации „Нижегородское областное общество охотников и рыболовов“ (охотхозяйство „Керженское“).
Ранее сообщалось, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.
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