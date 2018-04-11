Комплексную муниципальную геоинформационную систему города разработают для Владивостока

На это уже выделили деньги.

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока объявило электронный аукцион на выполнение работ по созданию комплексной муниципальной геоинформационной системы города (КМГИС).

Максимальная цена контракта составляет 8,05 млн рублей. Финансирование — из средств городского бюджета.

Создание КМГИС осуществляется с целью оздания единого банка пространственных данных для организации эффективных рабочих процессов и принятия управленческих решений в сфере управления развитием территории города, совершенствования деятельности мэрии в сферах, связанных с управлением развитием территории города, посредством информационных технологий, сокращения времени подготовки отчётов о деятельности, обеспечения ведения пространственных данных и документов, касающихся управления развитием территории города в единой информационной системе и т.д.

Выполнить работы по контракту нужно будет до 31 декабря 2018 года. Итоги аукциона подведут 25 мая.