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Комплексную муниципальную геоинформационную систему города разработают для Владивостока
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Комплексную муниципальную геоинформационную систему города разработают для Владивостока 

Prim.News 1 час назад
На это уже выделили деньги.
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока объявило электронный аукцион на выполнение работ по созданию комплексной муниципальной геоинформационной системы города (КМГИС).
Максимальная цена контракта составляет 8,05 млн рублей. Финансирование — из средств городского бюджета.
Создание КМГИС осуществляется с целью оздания единого банка пространственных данных для организации эффективных рабочих процессов и принятия управленческих решений в сфере управления развитием территории города, совершенствования деятельности мэрии в сферах, связанных с управлением развитием территории города, посредством информационных технологий, сокращения времени подготовки отчётов о деятельности, обеспечения ведения пространственных данных и документов, касающихся управления развитием территории города в единой информационной системе и т.д.
Выполнить работы по контракту нужно будет до 31 декабря 2018 года. Итоги аукциона подведут 25 мая.
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